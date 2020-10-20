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Trump-Biden münazarasına yeni kurallar geldi

Amerikan başkanlık seçimlerine çok az sürenin kaldığı şu günlerde gözler artık perşembe günü yapılacak olan iki adayın katıldığı tartışma programına çevrildi. Bir önceki tartışma programında Trump'ın Biden’ın sözlerini sık sık kesmesi üzerine münazara komisyonu yeni önlemler alıp bazı kuralları değiştirdi. 

Tayfun HOPALI / ABD
Güncellenme: 07:59, 20/10/2020
Haberler Dünya
Trump-Biden münazarasına yeni kurallar geldi

Başkan Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden, Perşembe günkü tartışmanın bazı kısımlarında rakipleri konuşurken mikrofonlar kesilecek.

Başkanlık Münazaraları Komisyonu yaptığı duyuruda, belirtilen altı tartışma konusunun her birinin başında iki dakikalık açılış konuşması yapılırken  Trump ve Biden’ın mikrofonlarını sessize alacak.

Ancak komisyon, 90 dakikalık tartışmanın “açık tartışma” bölümünde her iki adayın mikrofonlarını açacak. Perşembe günü yapılacak son tartışma programı her iki aday için çok önemli. Çeşitli anketler Biden'ı önde gösterirken corona virüsü sebebiyle bazı mitinglerini iptal etmek zorunda kalan Trump da miting ve etkinliklerini son günlerde artırdı. Her iki aday da COVID-19 nedeniyle birçok programını iptal etmek zorunda kaldığı için son TV tartışması adaylar için oldukça önem kazanıyor.

Alınan bu karar ile ilgili olarak Trump bir açıklama yaptı. Trump, “Ben bu şekilde düzenlenen münazaraya katılacağım fakat bunun haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bence bu haksızlık çünkü konu başlıklarını değiştirdiler ve bence moderatör taraflı birisi” dedi.

Corona Donald Trump Miting Perşembe
Yayınlanma Tarihi:07:54,
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