Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Trump-Biden tartışmasının ertelenmesine yeşil ışık

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçimi kampanyası, ABD Başkan Adayı Joe Biden ile yapılacak canlı yayın tartışmalarının ertelenmesini kabul etti.

Sozcu.com.tr
20:48 -
Haberler Dünya
Trump-Biden tartışmasının ertelenmesine yeşil ışık

ABD Başkanı Donald Trump´ın 2020 başkanlık seçimi kampanyası, ABD Başkan Adayı Joe Biden ile yapılması planlanan canlı yayın tartışmalarının ertelenmesine yeşil ışık yaktı.

Trump’ın kampanyasını yürüten yöneticiler, tartışmanın ikinci kısmı için ilk başta belirlenen 15 Ekim tarihinin, 22 Ekim’e, üçüncü kısmı için belirlenen 22 Ekim tarihinin ise 29 Ekim’e ertelenmesini kabul ettiği belirtildi.

Demokratların adayı Biden’ın seçim kampanyası ekibinin ise canlı yayın tartışmalarının ertelenmesi teklifi konusunda henüz ne adım atacağı bilinmiyor.

TRUMP SANAL TARTIŞMAYA İTİRAZ ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Başkanlık Tartışmaları Komisyonu’nun, Biden-Trump arasında yapılacak ikinci tartışmayı “sanal” olarak yapma önerisini reddetti. Trump sanal tartışmaya katılmayacağını ifade etti. (DHA)

İlginizi ÇekebilirTrump'tan sanal tartışma programına rest: KatılmayacağımTrump'tan sanal tartışma programına rest: Katılmayacağım İlginizi ÇekebilirTrump'tan tartışma yaratan Covid-19 açıklamasıTrump'tan tartışma yaratan Covid-19 açıklaması
ABD beyaz Beyaz Saray canlı canlı yayın Corona Donald Trump seçim
Son güncelleme: 20:51 08.10.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more