Trump imzaladı: Sudan listeden çıkarıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Sudan’ı 335 milyon dolar ödemesi durumunda “Terörü Destekleyen Ülkeler” listesinden çıkaracağını ifade etmişti.

Sudan Merkez Bankası Başkanı Mohamed al-Fatih Zainelabidine de Trump’ın terör saldırılarında hayatını kaybeden ABD’liler için talep ettiği ödemenin gerçekleştirildiğini ve Sudan’ın “Terörü Destekleyen Ülkeler” listesinden çıkarılmasının önünün açıldığını belirtmişti.

Sudan’ın harekete geçmesinin ardından Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Büyük ilerleme kaydeden Sudan’ın yeni hükümeti, ABD’li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Para yatırıldıktan sonra Sudan’ı ‘Terörü Destekleyen Ülkeler’ listesinden çıkaracağım. Nihayet Amerikan halkı için adalet ve Sudan için büyük adım” ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump, dış borçlanma arayışında olan Sudan’ı terör listesinden çıkaran kararnameyi imzaladı.

İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in ardından diğer Arap ülkeleri ile ilişkilerini normalleştirme çalışmalarına devam ediyor.

ABD’Lİ YETKİLİ: SUDAN VE İSRAİL ANLAŞTI

Üst düzey bir ABD’li yetkili, İsrail ve Sudan'ın ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaştığını iddia ederek, anlaşmanın bugün duyurulmasını beklendiğini aktardı.

Yetkili, ABD Başkan Donald Trump’ın Sudan’ı “Terörü Destekleyen Ülkeler” listesinden çıkarmasının İsrail ile yakınlaşmasında etkili olduğunu açıkladı. (İHA)