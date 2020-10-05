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Trump’ın ardından Beyaz Saray’da bir corona vakası daha

ABD Başkanı Donald Trump'ın corona virüsüne yakalanıp önlem amaçlı hastaneye kaldırılmasının ardından Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany de corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
19:17 -
Haberler Dünya
Trump’ın ardından Beyaz Saray’da bir corona vakası daha

Beyaz Saray Sözcüsü McEnany, sosyal medya hesabından corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

Kendini karantinaya aldığını belirten Sözcü McEnany, hiçbir hastalık belirtisi olmadığını ifade ederek bu sabah yaptırdığı corona testi sonucunun pozitif çıktığını aktardı.

McEnany, perşembe günü basın toplantısı yaptığı saatlerde Trump’ın yakın danışmanı Hope Hicks’in coronaya yakalandığını bilmediğini söyledi.

McEnany paylaşımında “Testimin pozitif çıkmasıyla karantina sürecine başlıyorum ve Amerikan halkının adına uzaktan çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnan. FOTO: REUTERS

TRUMP HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Coronaya yakalanıp önlem amacıyla hastaneye kaldırılan Trump’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan hastane doktorlarından Dr. Sean Conley, Trump’ın oksijen seviyesinin dün yüzde 93’ün altına düştüğünü, uygulanan tedaviyle oksijen seviyesinin yüzde 98’e çıkarıldığını belirterek “Önemli bir klinik sorun yok” demişti.

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