Trump’ın Simpsonlar’da öldüğü sahne gerçek mi?

İnternet bilgiye kolay ulaşmanın en pratik yolu olsa da yanlış bilgilerin büyük hızla yayılmasına da ortam tanıyor. Komplo teorileri sosyal medya platformlarında büyük ilgi görüyor ve Simpsonlar adlı çizgi dizi bu konuda sık sık gündeme geliyor. Trump’un başkan seçileceğini tahmin edildiği, Trump’ın 2020 yılında öleceğinin iddia edildiği sık sık paylaşılıyor.

BAŞKANLIK SAHNESİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Geçtiğimiz senelerde dizinin 2000 yılında çekilen bir bölümünden olduğu iddia edilen görüntülerin esasen 7 Temmuz 2015'te yayınlanan ‘Trump Voyage' isimli bölümden bir kesit olduğu ortaya çıkmıştı. Bu tarihte Donald Trump çoktan Cumhuriyetçi Parti'den aday olacağını açıklamıştı.

ÖLÜM SAHNESİ DİZİNİN HİÇBİR BÖLÜMÜNDE YOK

Corona virüsüne yakalandığının açıklanmasının ardından Simpsonlar’da yer aldığı iddia edilen Trump’ın ölümü sahnesi yeniden gündeme geldi. Trump'ın hayatını kaybetme ihtimali her gündeme geldiğinde paylaşılan bu çizim, aslında Simpsonlar'ın herhangi bir bölümünde yer almıyor. Diziden bir sahne olduğu iddia edilen bu görüntü, aslında sadece anonim bir grafikerin Simpsonlar çizgileriyle oluşturduğu sahte bir görsel.

ALTERNATİF GERÇEKLİK

Simpsonlar’da geleceğe dair doğru tahmin edilmiş birçok farklı sahne bulunduğu doğru. Gündemi ironik şekilde ele alan ve farklı ihtimalleri mizahi şekilde konu edinen dizinin bazı olayları önceden tahmin etmesi gayet olası olarak görülüyor. 1989 yılından beri yayın hayatına devam eden dizide işlenen konu sayısı göz önüne alınınca bu tahminlerin tesadüf olarak işlenme ihtimalinin ne kadar yüksek olduğu ortaya çıkıyor.