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Trump’tan Süleymani için ağza alınmayacak sözler: Bu o…. ç…. yüzünden

ABD ve İran arasındaki gerilimde taraflardan tansiyonu yükseltecek açıklamaların ardı arkası kesilmiyor. Bir mitingde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, suikasta uğrayan İranlı General Süleymani için ağza alınmayacak ifadeler kullandı.

Sozcu.com.tr
15:59 -
Haberler Dünya
Trump’tan Süleymani için ağza alınmayacak sözler: Bu o…. ç…. yüzünden

ABD’de bu yıl yapılacak başkanlık seçimleri için çalışmalarını sürdüren Başkan Donald Trump, Milwaukee’de bir miting düzenlendi. Son haftalara damga vuran İran gerilimine değinmeden geçmeyen Trump, çok tartışılacak açıklamalarda bulundu.

Kendisinin verdiği emirle öldürülen İran Devrim Muhafızla Kudüs Gücü Komutan Kasım Süleymani’ye hakaretler yağdıran Trump, “O yol kenarı bombalarının kralıydı. Yapmaktan hoşlandığı şey buydu. Bu o….. ç….. yüzünden çok sayıda insanın kolları ve bacakları yok” dedi.

ELÇİLİK BASKINI FİTİLİ ATEŞLEMİŞTİ

ABD’nin Bağdat’taki Büyükelçilik binasının basılmasıyla fitilin ateşlendiği gerilim sonrası, Kasım Süleymani düzenlenen drone saldırısıyla öldürülmüştü.

Süleymani’nin yanı sıra Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis’in de aralarında bulunduğu 9 kişi daha aynı saldırıda hayatını kaybetti.

İran ise Süleyman suikastına misilleme olarak ABD’nin Irak’taki iki üssüne füze saldırısı düzenlemişti.

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Son güncelleme: 16:10 15.01.2020
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