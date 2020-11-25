Türk yetkililer Reuters’a konuştu: Erdoğan işsizlik raporunu görünce kovdu

Kasım ayının başında Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın görevden alınarak Naci Ağbal’ın getirilmesi ve bu süreçte Ekonomi Bakanı Berat Albayrak’ın istifa etmesiyle ilgili Reuters haber ajansı kapsamlı bir haber hazırladı. Türkiye’den dört yetkilinin açıklamalarına yer verilen haberde, Türk yetkililer konuşma yetkileri olmadığı için isimlerini açıklamadı.

Yaşananları yakından takip eden ve bilen yetkililer, “Naci Ağbal ve diğer üst düzey AKP’li yetkililer Cumhurbaşkanı’nı döviz rezervlerinin keskin bir şekilde düşmesi konusunda uyardıktan sonra olaylar gelişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye Merkez Bankası Başkanı’nı bu ay görevden almasına sebep olan şeyler, ülkenin ekonomisinin kırılgan durumu ile ilgili brifingdi. Bu brifingden sonra Erdoğan’ın aldığı ani karar damadı Albayrak’ın Ekonomi ve Maliye Bakanı olarak görevini bırakmasına sebep oldu” yorumunu yaptı.

TOPLANTIDA UYSAL’I GÖNDERME KARARI ALDI

Erdoğan’ın 6 Kasım cuma günü aldığı karardan en az 2 gün önce bilgilendirme toplantılarına katıldığı ve Türk lirasının Ocak ayından beri yüzde 30 değer kaybettiğini öğrendiğinde bu kararı aldığını söyleyen yetkililer, “Bu durumdan hareketle Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Uysal’ı çağırdı ve bu durumu sordu. Merkez Bankası’nın verilerinde bu düşüş görüldüğü için bir sürpriz olmamış olması muhtemel fakat bu toplantıdan sonra Erdoğan’ın Uysal’ın değiştirilmesine karar verdiği tahmin ediliyor” yorumunu yaptı.

AKP’ye yakın bir kişi olarak kendini tanıtan bir yetkili ise, “Uysal’ın görevden alınması ve Ağbal’ın atanması birkaç saat içinde oldu” ifadesini kullandı.

YASAKLAR KALKINCA İŞSİZ ARTACAK

Albayrak’ın da bu karardan sonra istifa ettiği öne sürüldü. Reuters’a konuşan ikinci bir kaynak ise Erdoğan’ın şirket sahiplerinden ve iş dünyasının önde gelenlerinin hükümetin corona virüsü yüzünden işten çıkarma yasaklarının kaldırılmasından sonra “büyük işsizlik dalgasından” endişelerini dile getirmesinin ardından böyle bir hamlenin geldiğini söyledi.

“ERDOĞAN YANLIŞ YÖNLENDİRİLDİ”

Reuters’a konuşan üç kaynak ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanlış yönlendirildiğini söyledi. İsmini açıklamayan kaynaklar, “Erdoğan, ekonomi konusunda doğru bilgilendirilmedi. Her zaman bir taraftan gelen cilalanmış bilgileri aldı. Geçmişte, Türk Lirası’nın yeniden değer kazanacağına dair söz verildi” ifadesini kullandı.

Albayrak’ın istifa metninde sağlık sorunları olmasına rağmen kaynaklar, “Albayrak Erdoğan’ın başkanlık ettiği ve hafta sonu düzenlenen iki toplantıya davet edilmedi. Bu toplantılardan sonra istifası geldi” yorumunu yaptı.

Reuters’a konuşan dördüncü bir kaynak ise, “AKP’de eskiden etkili olan ve uzaklaştırılmış parti üyeleri artık daha aktif roller üstlendi” yorumunu yaptı.

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