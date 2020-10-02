Türkiye çıkışının ardından Merkel’den vize serbestisi mesajı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde düzenlenen basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Aralık ayında AB ile Türkiye'nin vize serbestisi konusunu görüşeceğini açıkladı. Merkel, “İlişkilerde pozitif konular iki tarafın da lehine olur” dedi.

“İYİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞILMASI GEREKİYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son zamanlarda sıklıkla görüştüğüne değinen Merkel, Türkiye ile yapıcı ilişkiler istediklerini belirtti. Merkel, “Türkiye ile AB arasındaki göç anlaşmasının yeni bir aşamaya getirilmesi, Gümrük Birliği anlaşması ile ekonomik işbirliği konularını da görüşmek istiyoruz. Vize serbestisi konusunda Aralık ayına kadar iyi bir şekilde çalışılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye ile yapıcı ilişkiler istediğimizi netleştirdik” diyen Merkel, “Türkiye ile AB ilişkilerinde olumlu bir ajandaya kavuşmak için gerekenleri yapmak istiyoruz” dedi.

AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANI’NDAN YAPTIRIM SİNYALİ GELMİŞTİ

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye’ye yaptırım seçeneklerinin masada olduğunu belirterek “Türkiye ile olumlu ve yapıcı bir ilişki kurmak istiyoruz. Bunun Ankara’nın da çıkarına olduğuna inanıyoruz. Ancak provokasyonlar ve baskılar durduğunda bu gerçekleşebilir. Bu yüzden Türkiye’nin tek taraflı eylemlerden vazgeçmesini bekliyoruz. Bu hareketlerin Ankara tarafından tekrarlanması halinde AB tüm mevcut araçları ve seçenekleri kullanacaktır” demişti.

27 ülkenin liderlerinin Brüksel'de bir araya geldiği AB Liderler Zirvesi, bugün yapılan basın açıklamasıyla sona erdi. (İHA)

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