Türkiye’den ABD’ye Doğu Akdeniz yanıtı

Aksoy, yanıtında şu ifadeleri kullandı:

* Doğu Akdeniz'de Yunan/Rum ikilisinin maksimalist deniz yetki alanı iddialarını temsil eden Sevilla Haritası'nın hukuki geçerliliğinin olmadığını açıklayan ABD'nin, Oruç Reis'in Türkiye'nin kıta sahanlığında sürdürdüğü sismik araştırma faaliyetlerini eleştirmesi ciddi bir tutarsızlıktır. Bu tutarsızlık, bazı AB ülkelerinin açıklamalarında da gözlemlenmektedir.

* Ege ve Akdeniz'de gerginliği artıran taraf Türkiye değil, GKRY ve Yunanistan'dır. Nitekim, Yunanistan'ın 12 Eylül tarihinden bu yana gerginliği tırmandıran faaliyetleri Bakanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır.

ABD: ESEFLE KARŞILIYORUZ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin 11 Ekim’de Doğu Akdeniz’de sismik araştırmalar için gemi göndereceğine yönelik açıklamasını ‘esefle karşıladığını’ açıklamış, Ankara’yı bölgedeki gerilimi artırmak ve ‘kasten’ Yunanistan ile müzakerelerin yeniden başlamasını zorlaştırmakla suçlamıştı.

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