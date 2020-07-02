Ünlü İngiliz televizyoncuyu topa tuttular! Türkiye bölümü başını yaktı

Trinidad ve Tobago asıllı İngiliz gazeteci ve sunucu Sir Trevor McDonald, ITV’de yayınlanan televizyon programı nedeniyle zor günler geçiyor. ‘Trevor McDonald’la Gizli Akdeniz’ programının Türkiye bölümü, hayvan hakları savunucularını harekete geçirdi.

McDonald söz konusu bölümde deve güreşlerini izlemeye gidiyor. Burada güreşlerle ilgili bilgi veren McDonald, develerin davranışlarının tamamen doğal olduğunu söylerken, “Güreşi yarıda bırakmak ya da kaçmak yok. İzleyiciler mücadeleyi sonuna kadar görmek istiyor. Güreş bittiğinde 12 kişi develeri ayırmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Programın yayınlanmasının ardından ‘Ethical Bucket List’ örgütü başta olmak üzere hayvan hakları örgütleri McDonald’ı topa tuttu. Örgüt, McDonald’ın hayvanlara yapılan zulmü meşrulaştırdığı öne sürüldü.

‘DOĞAL DEMEK MÜMKÜN DEĞİL’

Mirror’ın yer verdiği örgütün açıklamasında, “Hayvanlar bu etkinliğe özel olarak beslenip giydirildikten sonra dövüş için arenaya getiriliyor. Bunun doğal olduğunu söylemek mümkün değil. Köpekler de zaman zaman doğal olarak kavga ediyor ama bunu turistik organizasyon olarak pazarlamıyoruz” denildi.