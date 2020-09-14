Vaka sayıları artan Fransa’da kısıtlama kararı!

Corona virüsü salgınının Avrupa'da yeniden etkisini arttırması ile birçok ülkede ikinci dalga endişesi devam ediyor.

Fransa'da Covid-19 vakalarında yaşanan artışın ardından ülke genelinde yeni kısıtlamalar getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle akşam 20.00'den itibaren kamuya açık alanlarda alkol tüketimi yasaklanırken, barların ve gece kulüplerinin de 00.30 ile 06.00 arasında kapatılmasına karar verildiği duyuruldu. Bakanlık, dans edilen etkinliklerin ise yasakladığını açıkladı.

VAKA SAYILARI ARTIYOR

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, ülke genelinde son 24 saatte 6 bin 158 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 387 bin 252'ye ulaştığı aktarıldı.

Bakanlık, son 24 saatte 34 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 30 bin 950'ye yükseldiğini açıkladı.

Ayrıca 448'i yoğun bakımda olmak üzere 2 bin 561 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğu ifade edildi.

DÜNYA'DA SON DURUM Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 931 bin 80'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 29 milyon 371 bin 413'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 21 milyon 185 bin 42'ye ulaştı.

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