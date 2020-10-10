Vakalar artıyor, bir ülkede yeni rekor kırıldı! İkinci dalga kâbusu

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde son 24 saatte 26 bin 896 yeni vakanın tespit edildiği, 54 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede toplam vaka sayısı 718 bin 873'e, toplam can kaybı ise 32 bin 684'e yükseldi. Bakanlık, 928'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 4 bin 999 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu aktardı.

Fransa'da son iki gündür günlük vaka sayısı 20 binin üzerinde seyrederken, bugün ülkede salgının başladığı ilk günden bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

BİRLEŞİK KRALLIK’TA 15 BİN 166 YENİ VAKA

Birleşik Krallık’ta da 15 bin 166 yeni corona virüsü vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 590 bin 844’e yükselirken 81 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 42 bin 760 oldu.

EN ÇOK VAKA VE CAN KAYBI ABD’DE

Worldometers’in verilerine göre ABD’de 31 bin 990 yeni corona vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 926 bin 468’e yükseldi. 382 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 219 bin 29’a çıktı.

En çok vaka ve can kaybının görüldüğü ABD’yi sırasıyla Hindistan 7 milyon 37 bin 694 toplam vakayla, Brezilya 5 milyon 73 bin 483 vakayla ve Rusya 1 milyon 285 bin 84 vakayla takip etti.

28 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ CORONAYI YENDİ

Worldometers’in verilerine göre saat 23:05 itibarıyla dünya genelinde 28 milyon 53 bin 571 corona virüsü hastası sağlığına kavuştu. Öte yandan dünya genelindeki vaka sayısı 37 milyon 390 bin 221 olurken 1 milyon 76 bin 145 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

İRLANDA’DA NİSAN AYINDAN BERİ EN YÜKSEK VAKA

İrlanda, bin 12 yeni corona virüsü vakası bildirdi. Bu sayısının Nisan ayından bu yana bir günde bildirilen en yüksek sayı olduğu aktarıldı.

TRUMP: HARİKA HİSSEDİYORUM

ABD Başkanı Donald Trump'ın corona virüsüne yakalandıktan 9 gün sonra ilk kez fiziki olarak kamuoyu karşısına çıktı ve Beyaz Saray balkonundan Gül Bahçesi'nde toplanan kalabalığa seslendi. Trump, “Harika hissediyorum. Buna barışçı protesto diyebiliriz” dedi.

AVRUPA’DA İKİNCİ DALGA ENDİŞESİ

Sıkı tedbirler sonucu kısmen kontrol altına alınan COVID-19 salgını yaz aylarındaki normalleşme adımlarıyla birlikte Avrupa’da yeniden hız kazanmaya başladı. Yeni vaka sayısında görülen artış bazı ülkeler için ikinci dalgaya işaret ediyor.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü nedeniyle bugün 56 kişinin hayatını kaybettiğini duyururken yeni hasta sayısının da bin 649 olduğunu açıkladı.

Güncel corona virüsü verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız” ifadelerini kullandı.