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Yarış pistinde bir ilk yaşandı! Formula 1’de şekerli gazoz döküp, olay olduk

İstanbul’da yapılan Formula 1 yarışında Lewis Hamilton, Schumacher’in rekorunu kırarken, olağan dışı kutlama töreni Avrupa'nın gündemi oldu.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 00:58, 16/11/2020
Haberler Dünya
Yarış pistinde bir ilk yaşandı! Formula 1’de şekerli gazoz döküp, olay olduk

Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild, Formula 1'de gelenekselleşmiş olan zaferin şampanya ile kutlanması ve kazananın başından aşağı patlatılan şampanya köpüğü dökülmesi olayının bu kez gerçekleşmediğini yazdı.

Bunun yerine kazanan takım olan Mercedes'in eline “şekerli gazoz- Sprite” verildi. Sezonun bitmesine üç yarış kala şampiyonluğu garantileyen Hamilton'la birlikte kürsüye gelen Mercedes- Takım Şefi Toto Wolff, elindeki şişeyi salladı ve açtı. Ancak köpük çıkmadı.

KÖPÜK ÇIKMAYINCA, BOYNUNDAN DÖKTÜ

Şampanya köpüğü banyosu olmayınca, şişeyi eğip Hamilton'un boynundan aşağı boşaltan Wolff, “Benim için kötü bir performans değildi. Podyumdaki diğerleri de daha iyisini yapamadı. Ama başka bir problem, şişenin içinde şampanya yerine sprite olmasıydı. Eh biz Türkiye'deyiz. Ve sprite öyle köpürüp fışkırmıyor. Ben de Lewis'in boynundan içeri döktüm” diye konuştu.

“AKŞAMA ŞARAP İÇECEĞİM”

Bild Gazetesi konuya geniş verirken, Türkiye'de hükümetin alkol karşıtı bir politikası olduğunu, alkollü içki reklamlarının yasaklandığını, saat 22.00'den sonra alkollü içki satılmadığını ve fiyatının sürekli arttığını yazdı. Böyle olunca da, Formula 1'de de alkol verilmediğini belirtti.

Mercedes Takım Şefi Toto Wolff, salladığı şişenin içinden çıkan içecekten köpük çıkmadığını görünce, onu yarışı kazanan Lewis Hamilton'un boynundan içeri döktü. Bu Formula 1 tarihinde bir ilk olan şekerli gazozdu. Alman Bild Gazetesi ve diğer medya organları da bu olayı “bir ilk” olarak duyurdu.

Bunun yerine Hamilton'un akşam, yıl boyunca yaptığı diyeti bozup sebze çorbası ile bir şişe şarap içmeyi planladığı belirtildi.

Almanya Avrupa istanbul Mercedes Türkiye
Yayınlanma Tarihi:00:46,
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