Yunan komünistlerinden Ege ve Doğu Akdeniz sorunu açıklaması!

Yunanistan Komünist Partisi (KEE) ve Yunanistan'ın sol görüşlü Rizospastis gazetesi, Atina'nın Türk-Yunan ilişkilerinde izlediği stratejiyi eleştirdi.

Yunanistanlı komünistlere göre muhafazakâr Kiriakos Miçotakis Hükümeti'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de izlediği siyaset, hem komşu ülkenin çıkarlarına hizmet etmiyor hem de ikili ilişkilerdeki sorunları içinden çıkılmaz bir hale sokuyor.

Rizospastis'te yayınlanan ilgili yazıda “Ege Bölgesi, kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ile ilgili sorunların, burjuvazinin değil, halkların çıkarlarına dayalı olarak çözümlenmesi, komşu devletler ve halklar arasında karşılıklı çıkar ilişkilerinin kurulmasından geçer” denildi. KKE'nin yayın organı, sorunların çözümünde gerçek pusulanın halkların ihtiyaçları olduğu noktasının altını çizdi.

İTALYA VE MISIR ELEŞTİRİSİ

Yazıda Miçotakis Hükümeti'nin, İtalya ve Mısır ile imzaladığı yeni anlaşmalar da eleştirildi. KKE'ye göre İtalya ile imzalanan anlaşma ile Yunanistan bir dizi egemenlik haklarından vazgeçiyor. Ayrıca, yeni anlaşma Yunanistan balıkçılık alanındaki haklarını gölgelerken adaların sınırlı derecede etkisi olduğu tezine de zemin kazandırıyor.

KKE aynı şekilde Yunanistan-Mısır Anlaşmasını da Girit gibi büyük bir adaya sınırlı derecede bir etki alanı bıraktığı ve Yunanistan ile Kıbrıs arasındaki deniz temasını ortadan kaldırdığı gerekçesiyle eleştirirdi. KKE Yunanistan Parlamentosu'nda yapılan oylamalarda da, yukarıdaki tezleri doğrultusunda, İtalya ve Mısır ile imzalanan anlaşmalara destek sunmadı.

YUNAN SOLUNDAN DOĞU AKDENİZ TEPKİSİ

Duvar gazetesinden Nikolaos Stelya’nın haberine göre, Yunanistan'ın solunun diğer aktörleri de Miçotakis Hükümeti'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de izlediği siyasete karşı çıkıyor. Parlamento dışında kalan sol, komünist, sosyalist, anarşist ve ekolojik siyasi oluşumlar Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin gerçek olmadığı, sadece iki ülkenin iktidar odaklarının ve emperyalistlerin çıkarlarına hizmet ettiği vurgusunda bulunuyor.