Yunanistan, Osmanlı vakıf mallarını haraç mezat satıyor

Bodrum'a 7 mil uzaklıktaki İstanköy Adası'ndaki Müslümanlara ait Osmanlı Dönemi'ne ait vakıf mallarını satılmaya başlanması adalarda ve Yunanistan'da yaşayan Türk-Müslüman toplumunda tepkilere neden oldu.

KÜLTÜR BAKANINA MEKTUP GÖNDERDİ

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Yunanistan Kültür ve Spor Bakanı Lina Mendoni'ye bir mektup gönderdi ve İstanköy'de Vakfa ait arazinin satılmasına yönelik duyulan rahatsızlığı dile getirdi. Kaymakçı açıklamasında, Osmanlı Türk eserlerinin korunmasına yönelik de dernek olarak Yunanistan tarafından kabul edilmesi durumunda işbirliğinde maddi ve manevi her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını belirtti.

VAKIF MALLARI HARAÇ-MEZAT ELDEN ÇIKARILIYOR

Konu ile ilgili bir basın açıklaması yapan Kaymakçı, “Yunanistan'daki Müslüman Türk Vakıfları, 1923 Lozan Barış Antlaşması öncesinde Osmanlı Devleti Hukuk Sistemi'ne uygun olarak kurulmuşlardır ve bugün de Vakıfların Evrensel hukuk kuralları, Osmanlı Hukuku, İslâm Hukuku ve ikili antlaşmalara uygun olarak yönetilmeleri gerekmektedir.

Bu bağlamda bilinen, ancak dile getirilmekten kaçınılan bir gerçek de, Evkaf (Vakıf) Nizamnamesi'ne göre “Vakıf Malının alınamaz, satılamaz, mülk edinilemez ve miras olarak taksim edilemez” olmasıdır. Buna karşın,son yıllarda Türk-Müslüman Vakıflarına ait mallar Yunanistan tarafından haraç-mezat satılmaktadır” diye konuştu.

TEK TEK SATIŞA ÇIKARTILIYOR

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, İstanköy Adası'nda satılan vakıf malları ile ilgili açıklamasında geçtiğimiz yıl İstanköy'de yapılması tasarlanan Hastane Binası için vakıfa ait arazinin elden çıkarılması ile Gurniati-SCHINARI mevkiindeki 34120 metre karelik yine Vakfa ait bir arazinin 31 Ocak 2019 tarihinde müzayede ile satışa çıkarıldığını belirtti.

Kaymakçı açıklamasına şöyle devam etti; Yunanistan Kültür ve Spor Bakanı Sayın Lina Mendoni'nin, İstanköy'e gerçekleştirdiği ziyarette, hasarlı camilerin bakım ve onarımının devletten beklenilmemesi gerektiğini belirterek, 2017 depreminde hasar gören, şehir merkezindeki Cezayirli Gazi Hasan Paşa camisinin restorasyonu için gerekli kaynağın elde edilmesi konusunda ise Vakfa ait Çayır/Selveri bölgesinde bulunan 38 dönümlük arazinin 20 dönümlük bölümünün komşu otel işletmesine 600 bin Euro bedelle satılmasını önermiş olduğu anlaşılmaktadır.