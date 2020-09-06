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Yunanistan sınıra 530 ek muhafız gönderiyor

Yunanistan’ın Trakya’daki Dedeağaç (Evros) sınırına yeni göç dalgası için 530 yeni sınır muhafız gönderdiği ve sınıra yeni tel örgülerle duvar yaptığı belirtildi. Yurttaşları Koruma Bakanlığı ise Yunanistan’ın Ege'deki 12 Adalar Bölgesi’ne 540 yeni asker gönderileceğini açıkladı.

Yaşar ANTER
15:49 -
Haberler Dünya
Yunanistan sınıra 530 ek muhafız gönderiyor

Yunan medyası, Yunanistan'ın Trakya'daki sınır kenti Dedeağaç (Evros) ilindeki askeri birliği güçlendirmek için harekete geçtiğini duyurdu.

BÜYÜK BİR GÖÇMEN DALGASINA KARŞI ÖNLEM ALIYORLAR

Yeni ve büyük bir göçmen dalgasının gelmesinden endişe edildiği belirtilen haberde, Yurttaşları Koruma Bakanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca Dedeağaç ili sınırında yeni önlemler alındığı ve 530 yeni sınır muhafızının  bölgede görevlendirildiği açıklandı. Bölgede konuşlanacak olan 400 sınır muhafızının eğitim aldıkları  Didymoteicho ve Gümülcine’deki polis okullarından ayrıldığı ve birliklerine bugün ulaşacakları belirtildi.

EGE'DEKİ ADALARA 540 YENİ SINIR MUHAFIZI GÖNDERİLİYOR

Öte yandan Yunanistan‘ın Ege'deki adalarda da sınır muhafızlarının sayısını arttırma kararı aldığı açıklandı. Bu karara göre yeni sınır muhafızlarından 240’ı Midilli, 100’ü İstanköy (Kos), 98’i Sakız, 40'ı Leros, 30'u Samos, 20' si Sömbeki (Symi), 12 tanesi ise Kızılhisar (Meis) adasında görev alacak.

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