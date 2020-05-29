Yunanistan’tan tepki çekecek karar! Listede Türkiye yok

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Yunanistan’ın aldığı karar doğrultusunda, corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Birleşik Krallık, İtalya, İspanya ve Fransa vatandaşları da turist olarak Yunanistan’a giremeyecek.

Yunanistan’ın izin verdiği ülkeler şöyle:

Almanya, Avusturya, Danimarka, Norveç, Kıbrıs, İsrail, İsviçre, Japonya, Malta, Bulgaristan, Çin, Hırvatistan, Avustralya, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Estonya, Letonya, Lübnan, Litvanya, Macaristan, Güney Kore, Sırbistan, Karadağ, Romanya, Slovenya, Slovakya, Çekya ve Finlandiya.

Salgının başlangıcında sert önlemler alan Yunanistan, vaka ve ölüm sayılarını diğer ülkelere kıyasla düşük tutmayı başarmıştı. Worldometers’in verilerine göre, corona virüsü salgını nedeniyle ülkede 175 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 909 kişi karantina altına alındı.

Ekonomisi büyük oranda turizme bağlı ülke, yaz sezonunda olabildiğince turist çekerek 2008 krizinden beri zor günler yaşayan ekonomisine soluk aldırmak istiyor.

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