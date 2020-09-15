Yunanistan’dan mülteci mesajı: Harekete geçme zamanı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, bugün Avrupa Birliği’ne çağrıda bulundu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis Avrupa’nın Yunanistan ile göç konusundaki dayanışmasını pratiğe dökmesi gerektiğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada Mitsotakis, “Avrupa’nın desteğinin sözlerden eyleme geçme ve somut bir dayanışma içinde ifade edilme zamanı” dedi.

“MORIA GEÇMİŞTE KALDI”

Geçen hafta Midilli Adası’ndaki yangında harap olan Moria kampının “geçmişe ait olduğunu” söyleyen Miçotakis, AB’nin daha fazla desteği ve katılımıyla yeni bir tesisin inşa edileceğini söyledi.

Mitsotakis ayrıca göç meselesinin Avrupa’nın adımına ve yeni bir sığınma politikasına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Mitsotakis, Doğu Akdeniz’deki gerilimlerin değerlendirileceği bu ay yapılacak AB zirvesi öncesinde, Türkiye’nin bölgedeki provokasyonları sona erdirmesi halinde Atina’nın Ankara ile deniz yetki alanları hakkında derhal istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğunu söyledi.