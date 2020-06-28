2020 YKS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı? YKS AYT sınav yorumları…

Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu sene pandemi süreciyle birlikte sınava hazırlanan lise son sınıf öğrencileri, bugün yapılan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile birlikte 2020-YKS sınavını tamamlamış oldu. 27 Haziran Cumartesi günü uygulanan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugün (28 Haziran) yapılan AYT ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavının ardından soru ve cevaplar merak edilmeye başlandı. 2020-YKS (TYT, AYT) sınavlarının ardından bugün soruların yayımlanması bekleniyor. Sosyal medyadaki AYT sınav yorumlarını ve YKS hakkında merak edilen tüm detayları yazımızdan takip edebilirsiniz.

YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

İki milyondan fazla öğrencinin katıldığı YKS sınavları bugün yapılan AYT-YDT oturumlarıyla tamamlandı. 2020 YKS sınavlarının sona ermesinin ardından veliler ve öğrenciler sınav sorularını merak etmeye başladı. ÖSYM’nin 2020-YKS soruları ve cevap anahtarını gün içerisinde yayımlaması bekleniyor.

2020-YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM, güncellenen sınav takviminde YKS sınav sonuçlarının 28 Temmuz’da ilan edileceğini açıkladı.

YKS (TYT, AYT VE YDT) BARAJ PUAN KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

YKS TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sınavında yeterli puanı alan öğrenciler, 28 Temmuz’da açıklanacak sınav sonuçları sonrasında tercihlerini yapabilecek. ÖSYM, YKS tercihleri için henüz bir tarih açıklamadı.

2020 YKS AYT YORUMLARI

-Sorular zor falan değildi yaşıtlarım. Çalışsaydınız. Absürd hiçbir soru yoktu #ayt2020

-Din kültürü oyle zordu ki uhud savaşında tepeyi terk eden okçular bile çözemezdi.. #ayt2020

-Matematik soruları rezaletti çalışan 35 40 arası net yapardı.

-O kadar yazar eser ezberledim ya bari birtane çıksaydı

-Aylarca hatta çoğu zaman gece uykularımı bırakıp ders çalıştığım için birkaç şey söylemek istiyorum. Yazık gerçekten ayıp bu soruları hazırlayan insanlar gerçekten hak yiyor( benim ayt gayet iyi geçti) ama insanlar aylarca cumhuriyet çalışıyor sormuyorsun ayıp cidden #ayt2020

-sandığımdan daha kolaydı çok şükür

-sen tüm yıl cumhuriyet edebiyatına çalış, eser kahraman ezberle ösym gelsin 11 tane divan sorsun….

-Keşke sınava çalışmasaydım yine aynı yapardım bune #ayt2020

-Edebiyat mıydı bu şimdi #ayt2020

-Sen 9 ay boyuna sabahtan akşama kadar her gün dünyayla bağlantını kes sadece ders çalış özelliklede edebiyat sabah kalk ezber yap gece yat ezber yap dışarı çıkarken ezbr yap 9 ayın sonunda 500 e yakın eser ezbele ama sınavda bir tane bile eser çıkmasın AFERİN SİZE!!!#ayt2020

-Tyt de boşuna dil bilgisi çalıştığına mı üzüleyim yoksa boş yere yazar-eser çalıştığıma mı üzüleyim #yks2020

#ayt2020

-Ya sordukları gibi öğretsinler ya da öğrettikleri gibi sorsunlar. #ayt2020