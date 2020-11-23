3 öğretmenden biri Covid’li, İki okuldan birinde virüs var

* Covid-19 salgınında filyasyon ekiplerinde gönüllü olarak görev alan ‘Vefa' adı verilen gruplardaki öğretmenlerin yüzde 62.6'sına devlet maske dahil koruyucu malzeme vermemiş.

* Öğretmenlerden yüzde 29,9'u yani her 3 öğretmenden biri salgında gönüllü olarak mahalle gruplarında çalışırken Covid-19'a yakalanmış.

* Okullarda vaka görülme oranlarıyla ilgili de öğretmenlerin öğretmenlerin yüzde 54.2'si kendi okullarında vaka çıktığını ve yüzde 65.7'si vaka çıkmasına rağmen eğitime ara verilmediğini söyledi.

15 BİN 811 ÖĞRETMENLE GÖRÜŞME YAPILDI

Gaziantep Üniversitesi'nden Prof. Dr. Erdal Bay, Doç. Dr. Bülent Döş, Doç. Dr.Recep Kahramanoğlu ile Gazi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yılmaz Yeşil’in, Türk Eğitim Sen adına 15 bin 811 öğretmenle çevrimiçi görüşülerek yaptığı, “24 Kasım Öğretmenler Günü Raporu” çarpıcı sonuçlarıyla dikkat çekti.

Öğretmenlerin ekonomik sıkıntıları, alım gücü, mesleki itibar kaybı gibi birbirinden değişken verilerin gözler önüne serildiği 24 Kasım Öğretmenler Günü Araştırması’nda en dikkat çeken veri başlığını, pandemi döneminde gönüllü olarak filyasyon ekiplerinde görev alan her öğretmenlerin söyledikleri oluşturdu.

BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK'Ü ANIYORUZ

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan araştırma sonuçlarını şöyle değerlendirdi; “Millet Mekteplerinin açıldığı ve Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’e Başöğretmenlik ünvanının verildiği 24 Kasım tarihi bizim için çok anlamlıdır, değerlidir. Devletimizin kurucusu, Başöğretmenimiz Atatürk'ü bu özel günde özlem, minnet ve rahmetle anıyoruz.”

ÖĞRETMENSİZ BAŞARAMAZSINIZ

* ”Eğitimin gücü; kalitesindedir ve bunu sadece öğretmenlerle başarabilirsiniz. En iyi okulları da yapsanız, o okulları en son teknolojiyle de donatsanız şayet öğretmeniniz yoksa, öğretmeninize kıymet verilmiyorsa, öğretmeniniz huzurlu ve mutlu değilse, eğitimde hiçbir ilerleme sağlayamazsınız. Eğitim ordumuzun neferleri öğretmenlerimiz birçok sorunla karşı karşıya.”

İŞTE ÇARPICI ARAŞTIRMADAN SONUÇLAR

SALGINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERE MASKE BİLE VERİLMEMİŞ!

* Öğretmenlerin yüzde 15,6'sı Vefa Grubu, filyasyon ekibi ve mahalle gruplarında gönüllü çalıştı.

* Covid 19 ekiplerinde gönüllü çalışan öğretmenlerin yüzde 62,6’sine koruyucu malzeme ve ekipman verilmediğini söylüyor.

* Gönüllü ekiplerdeki öğretmenlerden yüzde 30'u ekipten birinin Covid-19’a yakalandığını bildirdi.

* Ekiplerdeki öğretmenlerin yüzde 41,2’si en çok öğretmenlerin bu emeğinin görülmemesine kırılmış.

* Öğretmenlerin yüzde 25,9'u toplumun salgına karşı umursamaz tavrına üzülmüş.

* Öğretmenlerin yüzde 19,7 ile zorunlu gönüllülük ve yüzde 10,7'si ise sağlığını kaybetme korkusu yaşamış.

* Salgın çalışmalarına gönüllü katılan öğretmenlerin sadece yüzde 27’si ödül almış.

YÜZDE 55,6'SI OKULLARIN AÇILMASINDAN TEDİRGİN!

* Öğretmenlerin yüzde 45,9’u okullarda maske kullanımını yeterli bulurken, yüzde 26,5'i kısmen yeterli, yüzde 8,9’u yetersiz ve yüzde 5,3’ü çok yetersiz bulmuş.

* Katılımcıların yüzde 34,3’ü okulda hijyen kurallarının kısmen yeterli; yüzde 18,2’si çok yetersiz; yüzde 22,9’u yetersiz; yüzde 19,8’i yeterli ve yüzde 4,7’si çok yeterli bulduğunu bildirdi.

* Katılımcıların yüzde 36,5’i okulda mesafe kuralına uymanın yeterli; yüzde 10,6’sı çok yeterli; yüzde 31,7’si kısmen yeterli; yüzde 13,2’si yetersiz ve yüzde 8,1’i çok yetersiz olduğunu ifade etmiş.

* Öğretmenlerin yüzde 55,6'sı salgında okulların açılmasından tedirgin olmuş.

2 OKULDAN BİRİNDE COVİD 19 VAR

* Salgında yüz yüze eğitim veren katılımcıların yüzde 54,2'si okullarında Covid-19 vakası görüldüğünü ifade etti.

* Okulunda vaka görüldükten sonra eğitim-öğretime devam edildiğini söyleyen öğretmenlerin oranı yüzde 65,7′ iken, yüzde 30’u vakadan sonra karantinaya alındığını bildirdi.

2 ÖĞRETMENDEN BİRİ MESLEĞİ BIRAKMAK İSTİYOR

* Öğretmenlerin yüzde 71,7’si aldıkları maaşın yaptıkları işi karşılamadığını düşünüyor.

* Yüzde 52’si daha iyi iş bulursa mesleği bırakacağını ifade etti.

* Öğretmenler bütçelerinin yüzde 69,5'ini gıda için harcıyor.

* Öğretmenlerin 52,2'si ilk üç harcaması içinde en çok kredi ödemesinin olduğunu bildirdi.

* Öğretmenlerden yüzde 44,6'sı kirada yaşıyor.

* Öğretmenlerin yüzde 42’si salgın döneminde kredi çekmiş.

CEPLER BOŞ MAAŞLAR HACİZLİ

* Öğretmenlerin yüzde 51,1’i ay sonunda ceplerinde hiç para kalmadığını söyledi.

* Her 5 öğretmenden biri ay sonunda cebinde sadece 200 TL kaldığını bildirdi.

* Öğretmenlerin yüzde 14'ü ek iş yaparken, yüzde 82'sinin salgında mutfak harcaması artmış. *Öğretmenlerin % 2'si maaşlarına haciz konulduğunu söylemiştir.

* Öğretmenlerin yüzde 39’u uzaktan eğitim için tablet ya da bilgisayar almış.

* Öğretmenlerin % 62’si salgın döneminde kendilerini değersiz hissetmişlerdir.

* Öğretmenlerin yüzde 69,8’i öğretmenliğin toplum tarafından saygın bir meslek olarak görülmediğine inanıyor.

* Öğretmenlerin yüzde 59,3'ü MEB uygulamalarına göre öğretmenlik mesleğinin profesyonel bir meslek olarak algılandığı kanatini taşıyor.

* Öğretmenlerin yüzde 90,3’ü salgın döneminde öğretmenlik mesleğinin itibarını zedeleyen ilk üç neden içinde en çok “Öğretmenler çalışmadan ücret alıyor” algısı olduğu fikrinde birleşti.

* Öğretmenlerin yüzde 46,5’i mesleklerini en çok liyakatsiz atamalar ve yüzde 11,5”i de sendikal ayrımcılığın yıprattığı kanaati taşıyor.

“SİYASETÇİLER YÜZÜNDEN BİZE SAYGI DUYULMUYOR”

* Öğretmenlerin yüzde 70,3’ü öğretmenlik mesleğinin toplum tarafından saygın görülmemesinde sorumlu olarak, “Siyasilerin tutum ve davranışlarını” görüyor.

* Öğretmenlerin yüzde 63,6’sı öğretmenlerin mesleki imajlarına katkıda bulunmak için MEB’in yapması gerekenin Öğretmenlik Meslek Kanununu çıkarmak olduğunu düşünüyor.

* Öğretmenlerin yüzde 49'u da yeniden saygınlık kazanmak için görevde yükselmenin liyakate göre olması gerektiğini düşünüyor.

KARAR ALIRKEN ÖĞRETMENE DE SORUN

* Her 100 öğretmenden 47,2’si karar alma süreçlerinde öğretmen görüşlerinin alınması gerektiğini kaydetti.

* Yüzde 41,7’si kendilerini okullarında kısmen değerli hissederken yüzde 26,2’si yani her 4 öğretmenden biri değersiz hissediyor.

* Her 100 öğretmenden 43,2'si mesleklerini yaparken kısmen tükenmiş olduklarını, %31,2’si tükenmiş olduklarını ve yüzde 25,6'sı tükenmişlik yaşamadıklarını ifade etti.

* Katılımcıların yüzde 82’si öğretmenlerinde yıpranma payı ile emekli olmasını istiyor.

ÖĞRETMENLER BAKANDAN NE BEKLİYOR?

* Öğretmenlerin yüzde 69,1’inin Bakan Ziya Selçuk’tan 3600 ek göstergeyi çıkarmasını, yüzde 59,2’si öğretmenlerin mali haklarının çözmesini ve yüzde 50,1’inin mesleğin itibar kaybını önlenmesini bekliyor.