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Anadolu üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları bekleniyor!

Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakülteleri yaz okulu sınavları dün sona erdi. İnternet ortamında düzenlenen AÖF yaz okulu sınavlarının tamamlanmasının ardından sonuçlar için bekleyiş başladı. Sınav sonuçlarının birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

19:35 -
Haberler Eğitim
Anadolu üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları bekleniyor!

9 Eylül’de sona eren AÖF yaz okulu sınavları ardından sonuçlar için gözler Anadolu Üniversitesi’ne çevrildi. Binlerce öğrencinin katıldığı 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçlarıyla ilgili net bir tarih olmamakla birlikte, üniversitenin destek kısmında yer alan açıklamada şu ifadelere yer veriliyor; “Sınav sonuçları yasal olarak en erken sınav bitiminden yani 9 Eylül 2020 tarihinden 3 gün sonra açıklanabilir.”

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇ EKRANI

YAZ OKULUNDA MAZERET SINAVI YAPILACAK MI? 

Yaz okuluna kayıt yaptıran ancak her ne sebeple olursa olsun sınavlara katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

DİKEY GEÇİŞ KAPSAMINDA YENİ KAYIT YAPTIRDIM YAZ OKULUNDAN YARARLANABİLİR MİYİM? 

Dikey Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerimiz yaz okulu kapsamında 5 dersten yararlabilirler.

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