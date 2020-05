AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF bahar dönemi vize sınavları tamamlandı. Anadolu Üniversitesi tarafından 18 Nisan-7 Mayıs 2020 tarihleri arasında online olarak düzenlenen Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ara sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. Sınava katılan öğrenciler AÖF sonuç tarihlerinin açıklanıp açıklanmadığı hakkındaki bilgilere haberimizden erişebilirler. İşte 2020 AÖF bahar dönemi vize sınav sonuç bilgileri..

20 GÜN SÜREN ONLİNE SINAVLAR TAMAMLANDI

Corona virüsü salgını nedeniyle Anadolu Üniversitesi tarafından online olarak düzenlenen ve 20 gün süren AÖF bahar dönemi ara sınavları bugün sona erdi. Sınava katılan öğrenciler ise sonuçları beklemeye başladı.

ONLİNE SINAV SİSTEMİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz.

AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF online sınavları 7 Mayısa kadar sürecek ve sınav sonuçlarının sınavların sonlanmasından itibaren 1 hafta içinde açıklanması bekleniyor. AÖF vize sonuçlarının mayıs ayı ortasına kadar açıklanacağı tahmin ediliyor.

AÖF'DE NEDEN DERS TEKRARI YAPILIR?

Öğrencinin başarı durumu; her dönemin sonunda dönem not ortalaması (DNO) ve genel not ortalaması (GNO) ile belirlenir. Not ortalaması, not ortalamasına katılan her dersin kredi değeriyle o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir dönemde harf notu oluşan dersler için yapılırsa DNO; o zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GNO elde edilir. GNO hesaplanırken tekrar edilen ders bulunması durumunda bu dersten alınan en son not ve kredisi dikkate alınır. Not ortalamaları virgülden (,) sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti