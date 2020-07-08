AÖF yaz okulu ile ilgili yeni karar! Anadolu Üniversitesi açıkladı

AÖF yaz okulu kaldırılmış ve öğrencilerden büyük tepki gelmişti. Sosyal medyada geniş yer bulan Açıköğretim Fakültesi öğrencileri arasında tam bir hayal kırıklığına sebep olan senato kararı, mezun olma hayali kuran bütün öğrenciler üzerinde şok etkisi yaratmıştı.

YENİ KARAR ALINDI

Anadolu Üniversitesi tarafından açıköğretim sistemi yaz okulu ile ilgili yeni karar alındı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yaz okulu açılmasına karar verildi.

Anadolu Üniversitesi’nin açıklaması şöyle:

* Sevgili açıköğretim sistemi öğrencileri, üniversitemiz rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde ‘Yaz Okulu’ yerine ‘Üç Ders Sınavı’ uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere Üniversite Yönetim Kurulu’nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.

* Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, ‘Yaz Okulu’ açılmasına karar vermiştir. ‘Yaz Okulu’ sınavları, eylül ayında pandemi şartlarının elvermesi halinde yüz yüze, aksi taktirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.

* ‘Yaz Okulu’ başvuru takvimi üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır. Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve sınavlarında başarılar dileriz.

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