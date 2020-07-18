AÖL sınav yerleri açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı’ndan AÖL sınav tarihleri açıklaması

AÖL ikinci dönem sınavı, 4-5 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı, corona virüsü sebebiyle AÖL sınavlarının tarihlerini değiştirdi. AÖL sınavları 25-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. AÖL sınavı ile ilgili tüm bilgiler haberimizde…

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL sınavı ile ilgili şu açıklamayı yaptı;

“Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının ‘teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.”

AÖL SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Açık öğretim lise sınavlarına girecek öğrenciler, sınav yerlerinin belli olup olmadığını öğrenmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı, sınav yerlerini henüz erişime açmadı. AÖL sınav yerlerinin önümüzdeki haftadan itibaren erişime açılması bekleniyor.

AÖL SINAV YERİ EKRANI



AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olup sonuç açıklanma tarihi daha sonra açıklanacak.