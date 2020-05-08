ATA AÖF final sınavları online mı yoksa yüz yüze mi yapılacak? Atatürk Üniversitesi’nden anket!

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, resmi Twitter hesabından ATA AÖF final sınavları hakkında önemli bir paylaşımda bulundu. ATA AÖF final sınavlarının nasıl uygulanacağı konusunda öğrencilere anket düzenlendi. ‘Senin üniversiten, senin kararın’ sloganıyla yapılan paylaşımda final sınavlarının online yapılması yönünde şu ana kadar daha fazla oy verildi.

ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NASIL OLACAK?

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı sosyal medya hesabından final sınavları hakkında paylaşımda bulundu. Prof. Çomaklı final sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi yapılması konusunda anket düzenledi.