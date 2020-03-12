Bunu da gördük! Sahte bakanlık, sahte evrak, sahte tatil…

İlk ve orta dereceli okullarda okuyan 17 milyon öğrenci ve 1.1 milyon öğretmen , corona virüsünün Türkiye’ye sıçraması sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaya kilitlendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un tatil konusunda yaptığı, ‘resmi makamların takip edilmesi uyarısı’ üzerine bekleyiş sürerken valiliklere ulaşan bir evrak infiale neden oldu.

81 İLİN VALİLİĞİNE E-POSTA GİTTİ

E-posta yoluyla, “Bakan adına” ve “MEB Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Murat Taştekin” imzasıyla 81 ilin valiliğine gönderilen evrakta “Resmi ve özel okul öncesi, ilk ve orta dereceli okul ile tüm liselerimiz ikinci bir talimata kadar süresiz ve ücretsiz tatil edilmiştir” ibaresi yer aldı.

GENEL MÜDÜR AÇIKLAMA YAPTI

Bazı valilikler tereddütte düşmeksizin tatil hazırlıklarına başlarken, bazı valilikler Milli Eğitim Bakanlığı’yla doğrudan temas kurdu. Bakanlıkta Murat Taştekin adında bir daire Başkanı olmadığı ortaya çıktı.

MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Bu isimli bir daire başkanı yoktur. Yazı tamamen asılsızdır. Hukuki süreçte başlatılmıştır” diyerek, ilgili kurumları ve vatandaşları uyardı.

SAHTE TATİLİ BÖYLE DUYURDULAR

MEB logolu, “Süresiz ve Ücretsiz Tatil (Korana Virüs)” başlığıyla kaleme alınan sahte evrakta şu ifadeler yer aldı: Dünyada hızla yayılmakta olan ve aldığımız tüm tedbirlere rağmen yurdumuzda da ne yazık ki bir vakaya rastlanılmış olduğundan ilgili bakanlıklarla yapmış olduğumuz müzakerelerle ve istişareler sonrasında Korana Virüsün yayılmaması adına resmi ve özel okul öncesi, ilk ve orta dereceli okul ile tüm liselerimiz ikinci bir talimata kadar süresiz ve ücretsiz tatil edilmiştir. Gereğini bilgilerinize arz ederim.