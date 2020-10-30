Çılgın Türkler mucizeyi başardı

Dünyanın en iyi global üniversitelerinin belirlendiği Amerika'daki US News Global 2021 sıralaması belli oldu. Bilimsel yayın, atıf sayısı gibi 13 ayrı kriterlerle, 86 ülkedeki bin 500 üniversitedeki 39 bölüm incelendi.

Boğaziçi Üniversitesi, 197'nci sıradan ilk 200 üniversite içine giren Türkiye'den tek yükseköğretim kurumu olurken, fizik alanında da ilk 100'e 60'ncı sıradan girmeyi başardı. Sıralamada; Türkiye'nin en iyi ilk 3 üniversitesini Boğaziçi, ODTÜ ve İTÜ oluşturdu. ODTÜ 453'üncü ve İTÜ 486'ncı olarak ilk 500'e girdi.

İLK 500'DE 3 ÜNİVERSİTE

Boğaziçi Üniversitesi 329 milyon TL'lik bütçesi ile 2021 yılı bütçesi 1.7 milyar dolar olan Florida State Üniversitesi'yle aynı sıralama aralığında yer almayı başardı. İlk 500'deki ODTÜ'nün 575 milyon TL ve İTÜ'nün ise 591 milyon TL bütçesi var.



MiLYAR DOLARLA YARIŞ

Türkiye, 2021'de eğitime ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim dahil toplam 211,4 milyar TL ayırdı. Bu bütçenin 52,2 milyar TL'si yükseköğretime aktarılacak. 127 devlet üniversitesi içinde en yüksek payı 1 milyar 148 milyon lirayla Hacettepe, 1 milyar 147 milyon lirayla Ankara, 1 milyar 48 milyon lirayla da İstanbul Üniversitesi aldı.

Rektör Mehmed Özkan: Bütçeleri 40 katımız

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmed Özkan, “Türkiye'den ilk 200'e girmek ve Türkiye'de birinci olmaktan gururluyuz. Aynı sırada yer aldığımız, bütçemizin 40 katı büyüklüğündeki üniversitelerin öğrenci-öğretim üyesi oranı da bizim üçtü birimiz civarında” dedi.

Harvard en zengin

Dünyanın en iyi üniversitesi seçilen Harvard'ın yıllık bütçesi 36 milyar dolar, MIT'nin 11 milyar dolar, Stanford Üniversitesi'nin ise 7 milyar dolar.

Bu üniversiteler, milyarlık bütçeleriyle Türkiye’deki 127 devlet üniversitesinin toplam bütçesini tek başlarına defalarca katlıyor.