Çocuklar virüs psikolojisinden nasıl korunacak?

Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle çocuk, ergen ve ailelerin endişe, kaygı, panik, korku yaşamasının normal olduğu kaydedilen rehberde, her yaşın tepkileri ve ailelerin yapması gerekenler anlatıldı.

YAŞA GÖRE PSiKOLOJiK TEPKi

– 5 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR: Ebeveynlerin yanından hiç ayrılmak istememe, sürekli ağlama ya da ağlamaklı olma, huzursuz, huysuz, sinirli olma, karın ağrısı, baş ağrısı gibi stres tepkisi verir.

– 6-11 YAŞ ÇOCUKLAR: Dikkatini toplayamama, aşırı alıngan, sinirli ya da kavgacı olma, herkesten uzaklaşma, içe kapanma, kabus görme, uyumak istememe, uyku sorunu yaşar.

– 12-18 YAŞ ÇOCUKLAR: Sinirlilik, stres, huzursuzluk durumlarına ilave ortamdan kaçma, aşırı alıngan ya da öfkeli olabilirler.

AİLELER NE YAPMALI?

– Güven verip, önlem aldığını ve alınacağını hissettirin

– Rahatlatarak, her zamankinden çok ilgili, şefkatli olun.

– Corona virüsüyle ilgili sosyal medya vb yayınlardan koruyun.

– Çocukları dinleyip, görüşlerine saygı gösterin.

– Çocuğunuz salgınla ilgili merak ettiğini sorsun.

– Salgınla ilgili kaygılı ve üzgün görünmeyin.