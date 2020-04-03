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Çocuklar virüs psikolojisinden nasıl korunacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, corona virüsü salgınının öğrenci ve velilerde yarattığı psikolojik travmanın aşılması için travma uzmanı akademisyenlere, "Salgın Hastalık Dönemlerinde Psikolojik Yardım Rehberi" hazırlattı.

Sultan UÇAR
06:00 -
Haberler Eğitim
Çocuklar virüs psikolojisinden nasıl korunacak?

Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle çocuk, ergen ve ailelerin endişe, kaygı, panik, korku yaşamasının normal olduğu kaydedilen rehberde, her yaşın tepkileri ve ailelerin yapması gerekenler anlatıldı.

YAŞA GÖRE PSiKOLOJiK TEPKi

– 5 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR: Ebeveynlerin yanından hiç ayrılmak istememe, sürekli ağlama ya da ağlamaklı olma, huzursuz, huysuz, sinirli olma, karın ağrısı, baş ağrısı gibi stres tepkisi verir.

– 6-11 YAŞ ÇOCUKLAR: Dikkatini toplayamama, aşırı alıngan, sinirli ya da kavgacı olma, herkesten uzaklaşma, içe kapanma, kabus görme, uyumak istememe, uyku sorunu yaşar.

– 12-18 YAŞ ÇOCUKLAR: Sinirlilik, stres, huzursuzluk durumlarına ilave ortamdan kaçma, aşırı alıngan ya da öfkeli olabilirler.

AİLELER NE YAPMALI?

– Güven verip, önlem aldığını ve alınacağını hissettirin
Rahatlatarak, her zamankinden çok ilgili, şefkatli olun.
– Corona virüsüyle ilgili sosyal medya vb yayınlardan koruyun.
Çocukları dinleyip, görüşlerine saygı gösterin.
– Çocuğunuz salgınla ilgili merak ettiğini sorsun.
Salgınla ilgili kaygılı ve üzgün görünmeyin.

Son güncelleme: 01:00 03.04.2020
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