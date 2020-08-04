DGS sınav giriş belgesi: DGS için ÖSYM’den saat uyarısı! DGS saat kaçta?

ÖSYM tarafından 9 Ağustos Pazar günü yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı çalışma hazırlıklarını tamamlayan adaylar DGS sınav giriş yerlerini araştırmaya başladı. Tüm ÖSYM sınavlarında olduğu gibi DGS’de de sınav giriş yerleri ve giriş belgeleri ais.osym.gov.tr’den öğrenilebilecek. Haberimizden DGS sınav giriş yerlerini sorgulayabilirsiniz.

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ

2020 DGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2020-DGS kılavuzuna göre sınav 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM’DEN DGS AÇIKLAMASI

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.