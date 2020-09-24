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DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM Başkanı açıkladı!

DGS sonuçlarına kavuşan adayların beklediği açıklama ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den geldi ve DGS tercihlerinin gerçekleşeceği tarihler açıklandı. Adaylar tercih işlemlerine yarından itibaren başlayabilecek.

16:14 -
Haberler Eğitim
DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM Başkanı açıkladı!

ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte DGS tercih sürecindeki tarihler netleşti. 24 Eylül tarihinde başlayacak olan DGS tercihleri 2 Ekim’e kadar devam edecek. Tercihler ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

TERCİH SONUÇLARI NASIL AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin açıklamasına göre; Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın.

ÖSYM AİS EKRANI

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