DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM Başkanı açıkladı!

ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte DGS tercih sürecindeki tarihler netleşti. 24 Eylül tarihinde başlayacak olan DGS tercihleri 2 Ekim’e kadar devam edecek. Tercihler ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Değerli DGS adaylarımız, 2020-DGS tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim. #2020DGS — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) September 24, 2020

TERCİH SONUÇLARI NASIL AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin açıklamasına göre; Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın.

ÖSYM AİS EKRANI