EBA şifresi nasıl alınır? EBA öğrenci giriş şifremi unuttum!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen uzaktan eğitim kapsamında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) öğrencilere derslerin yayınlarını aktarıyor. Hem TRT EBA TV’den hem de eba.gov.tr internet adresi üzerinden giriş yapılarak ilkokul, ortaokul ve lise dersleri takip edilebiliyor. EBA öğrenci girişinde ise bazen problemler yaşanabiliyor. Öğrenciler EBA giriş şifremi unuttum ne yapmalıyım? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte bu sorunun yanıtı ve EBA öğrenci giriş ekranı…

EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

– EBA sayfasına girilir.

– Sağ üstte yer alan menüye tıkladıktan sonra, çıkan ekranda öğrenci girişi seçilir.

– “EBA hesabı oluştur” tıklanır.

– Gelen ekrana bilgiler girilir.

– Ardından şifre oluşturulur.

– Ardından yeni şifre ve TC kimlik numaranız ile giriş yapabilirsiniz.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

EBA ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPMALIYIM?

“EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.

Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla.

TC Kimlik Numaranı gir.

Bir doğrulama yöntemi seç.

e-Postayı seçtiysen:

Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

Cep telefonunu seçtiysen:

Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.