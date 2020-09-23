Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

EBA TV 23 Eylül ders programı ve canlı ders saatleri…

Yeni eğitim yılında uzaktan eğitim EBA TV'de devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için günün ders programı ve canlı ders saatleri belli oldu. İşte 23 Eylül TRT EBA TV ders programı...

00:17 -
Haberler Eğitim
EBA TV 23 Eylül ders programı ve canlı ders saatleri…

Corona virüsü nedeniyle sadece okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için başlayan yüz yüze eğitim ile birlikte, uzaktan eğitim de EBA TV üzerinden devam ediyor. Öğrenciler eğitimlerini canlı yayınlanan dersler ve çeşitli içeriklerle EBA’dan sürdürüyor. İşte MEB’in yayınladığı 23 Eylül EBA TV ders programı ve canlı ders saatleri…

23 EYLÜL EBA TV DERS PROGRAMI

23 EYLÜL EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI

23 EYLÜL EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI

23 EYLÜL EBA TV LİSE DERS PROGRAMI

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

İLGİLİ HABEREBA TV canlı yayın izle: EBA girişi nasıl yapılır?EBA TV canlı yayın izle: EBA girişi nasıl yapılır?
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more