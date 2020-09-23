EBA TV 23 Eylül ders programı ve canlı ders saatleri…

Corona virüsü nedeniyle sadece okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için başlayan yüz yüze eğitim ile birlikte, uzaktan eğitim de EBA TV üzerinden devam ediyor. Öğrenciler eğitimlerini canlı yayınlanan dersler ve çeşitli içeriklerle EBA’dan sürdürüyor. İşte MEB’in yayınladığı 23 Eylül EBA TV ders programı ve canlı ders saatleri…
23 EYLÜL EBA TV DERS PROGRAMI
23 EYLÜL EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI
23 EYLÜL EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI
23 EYLÜL EBA TV LİSE DERS PROGRAMI
TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI
Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.
EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.