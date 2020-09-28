EBA TV 28 Eylül ders programı ve canlı ders saatleri belli oldu!

Binlerce öğrencinin hemen hemen her gün uğradığı eğitim portalı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden canlı yayınlar sürüyor. EBA TV’den eğitimlerini almaya çalışan öğrenciler ders programı listesini ve canlı ders saatlerini de araştırıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı günlük ders programı…

28 EYLÜL EBA DERS PROGRAMI VE CANLI DERS SAATLERİ

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE