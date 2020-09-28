EBA TV 28 Eylül ders programı ve canlı ders saatleri belli oldu!

Binlerce öğrencinin hemen hemen her gün uğradığı eğitim portalı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden canlı yayınlar sürüyor. EBA TV’den eğitimlerini almaya çalışan öğrenciler ders programı listesini ve canlı ders saatlerini de araştırıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı günlük ders programı…
28 EYLÜL EBA DERS PROGRAMI VE CANLI DERS SAATLERİ
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI
Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.
EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.