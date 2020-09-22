Eğitim ödeneği yattı mı? Öğretmenlere verilecek kırtasiye parası ne kadar?

Her yıl eğitim-öğretim yılının Eylül ayında öğretmenlere eğitim ödeneği veriliyor. Kırtasiye parası olarak da adlandırılan ödenek Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı göndererek, ödeneğin hesaplara yatmaya başladığını bildirdi.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen yazıya göre; öğretmenlerin alacağı kırtasiye parası yani eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği 7 Eylül tarihinden yatmaya başlandı. Ödeneklerin yatırılıp, yatırılmadığı banka hesapları üzerinden kontrol edebilecek.

EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ (KIRTASİYE YARDIMI) NEDİR?



657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenen paradır.

Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılıyor. Bu yıl için ödeneğin tutarı, hakem kurulu kararıyla bin 210 lira olarak belirlendi.