Eğitimde zorlu açılış dönemi

Corona virüsü salgını ile birlikte eğitim dünyası “uzaktan” ve “yüz yüze” belirsizlikleri arasında yeni döneme alışmaya çalışırken, Türkiye şartları zorlu bir eğitim dönemine işaret ediyor. Yapılan anketler, Türkiye'nin gelişmişlik sıralamasında en sonda yer alan 110 ilçede öğrencilerin yüzde 82'sinin uzaktan eğitim dönemi boyunca EBA'ya erişemediğini, yüzde 49'unun ise uzaktan eğitim sürecinde cihaz ya da internet problemiyle karşılaştığını ortaya koyuyor.

Türkiye genelinde EBA'ya erişemeyenlerin oranı ise yüzde 54. Özellikle bilgisayar ve internete bağlanabilecek cihazı olmayan öğrenciler için bir taraftan yardım kampanyası sürerken, yüz yüze eğitim durumunda 300 TL'den başlayan okul hazırlığı veliler için zorlu bir döneme işaret ediyor.

KIRSALDA ERİŞİM ZOR

Yapılan araştırmalara göre ailesinin eğitimine 2 lira harcayabildiği çocukla, 63 lira harcadığı çocuğun aynı sınava girdiğini aktaran CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Türkiye'de 1.5 milyon öğrencinin internet erişimi olan cihaza sahip olmadığına, 1 milyon öğrencinin ise internete erişimi olmadığına dikkat çekti.

Adıgüzel, “Bırakın internete erişimi, öğrencilerin yüzde 5'inin evinde televizyon yok. Eğitimdeki mevcut eşitsizliğin daha da derinleşmesi riskine karşın cihaz ya da internete erişimi olmayan öğrencilere yönelik acil bir eylem planının hazırlanması, somut adımların atılması gerekmektedir” dedi.

OKUL ÇANTASI 300 TL

Atlas Kırtasiye Yönetim Kurulu Üyesi Burak Saruhan, okulların açılış tarihinin ertelenmesinin kırtasiye sektörünü etkilediğini ancak uzaktan eğitime yönelik ürünlere doğru bir kayış olduğuna dikkat çekti.

Pandemi döneminde özellikle cadde mağazalarındaki ve internet satışlarının geçen yıla göre cirosal ve adetsel bazda ciddi oranda arttığını vurgulayan Saruhan, “Covid-19 öncesi online alışverişçiler toplam içinde 10 kişiden 3'ünü oluştururken, bu dönemde 5'e çıktı” bilgisini verdi. Saruhan, yeni eğitim döneminde okul çantasından tüm kırtasiye ihtiyaçlarına kadar bir öğrencinin alışveriş ortalamasının yaklaşık 300 TL civarında olacağını belirtti.

10 KİŞİDEN 5'İ ONLİNE'I TERCİH ETTİ

Corona virüsünün Türkiye'de görüldüğü mart ayından bu yana kapılarını kapatan okulların uzaktan eğitime geçmesi, 10 milyar TL'lik büyüklüğe sahip kırtasiye ve hobi sektöründe de trendleri değiştirdi. Karantinada puzzle ve sanatsal ürünler yüzde 200'lük büyüme gösterirken, genelde satışlarını yüzde 69 artıran sektör, 21 Eylül'de online açılması beklenen yeni eğitim dönemine hazırlanıyor. Bir öğrencinin alışveriş ortalaması yaklaşık 300 TL'ye ulaşırken, kırtasiye alışverişlerinde de 10 kişiden 5'i online kanalları tercih ediyor.