Fakir’sen okula hafta sonu’ gel!

İstanbul’un 39 ilçesi tek tek tarandı. Yoksul yurttaşların yaşadığı ilçeler başta olmak üzere mega kentte 97 bin 515 çocuk

anaokuluna gitmiyordu. MEB, harekete geçti. Yoksul çocuklar için devlet artık, cumartesi ve pazar günleri de okulları açacak. 1. sınıfa bu yıl başlayacak 5 yaşındaki çocuklara öncelik verilecek. İlk ders 28 Şubat’ta.

MEB, erken çocukluk eğitiminde yüzde 87 olan OECD ortalamasını yakalamak için gezici araçlar, atölye gibi alternatif çözümler üretti. TBMM 2020 Eğitim Bütçe Raporu’na da giren sıkıntı, zor şartlardaki yoksul yerleşim bölgelerindeki çocuklara beslenme, araç-gereç desteği verilmesi kararı da alındı.

ÇARPICI RAPOR!

3.2 milyon öğrenci sayısıyla “Eğitim Başkenti” kabul edilen İstanbul’da ise sürpriz bir durum ortaya çıktı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’nın talimatıyla 39 ilçede anaokulu okullaşma oranları okulların açıldığı Eylül 2019 ile Ocak 2020 sonuna kadar tek tek incelendi. Mega kent İstanbul’la ilgili erken yaşta çocukluk eğitimi raporu çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı.

57 BİN ÇOCUK ARANIYOR!

Rapora göre; İstanbul’da çağ nüfusuna göre eylül ayında 5 yaşında olan 239 bin 46 çocuk vardı. Bu çocuklardan 141 bin 531’i okula giderken, 97 bin 515 çocuk okul dışındaydı. Erken çocukluk okullaşma oranı yüzde 87 olan OECD’ye göre; İstanbul yüzde 59.2’de kaldı. İstanbul OECD’nin yüzde 28.8 puan gerisindeydi. Müdürlük, eylülde 97 bin 515 olan okula gitmeyen çocuk sayısını ekimde 74 bin 630′ a, kasımda 67 bin 551′ e, aralıkta 58 bin 979′ a ve Ocak’ta 57 bin 692’ye indirmeyi başardı. Ancak 57 bin 692 çocuk yine de okula gönderilmiyordu.

16 İLÇE BARAJ ALTI

İstanbul ortalaması bu çabalarla yüzde 75.6’ya yükselse de 39 ilçeden aralarında Esenyurt, Esenler, Arnavutköy, Sultangazi, Sultanbeyli, Gaziosmanpaşa, Bağcılar’ın da yer aldığı 16 ilçede sıkıntı var. Arnavutköy yüzde 34.5 anaokulu okullaşma oranıyla sonuncu olurken, ilçede yaşayan 5 yaşındaki 5 bin 885 çocuktan sadece 2 bin 28’i okula gidiyor. 3 bin 857 çocuk beslenme, maliyet gerekçesiyle okula gönderilmiyor. Halen 1880 çocuk okula gitmiyor.

2 ÇOCUKTAN BİRİ

Esenyurt'ta okullar açıldığında eylül ayında 6 bin 944 çocuk anaokuluna giderken, 5 yaşındaki 11 bin 622 çocuk eğitim almıyordu. 5 ay süren çalışmada Arnavutköy durumunu biraz toparlayınca bu kez 39 ilçe içinde Esenyurt sonuncu oldu. Ocak 2020 tarihli son verilere göre; Esenyurt'ta 10 bin 373 çocuk ekonomik nedenler başta olmak üzere anaokuluna gönderilmiyor. 8 bin 193 çocuğun anaokuluna gittiği Esenyurt'ta erken yaşta okullaşma oranı yüzde 44.1'de kaldı.

BAKANLIK ONAYLADI

İstanbul İl MEM Levent Yazıcı'nın okulların hafta sonu açık olması, halk eğitim merkezlerinin, valilik ve kaymakamlıkların beslenme gibi maddi destek sağlaması teklifi Ankara'da onaylandı. MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün onayıyla İstanbul'daki 37-72 ay aralığındaki 3-6 yaş grubu çocuklar için özel bir proje yapıldı.

HAFTA SONU OKULU

İstanbul'da derslik, bina, arsa ihtiyacı

ve yoksulluk nedeniyle okulların eğitim günleri dışında (cumartesi-pazar) günü de açılması kararı alındı. MEB, onayladı. Bu yıl ilk defa okula başlayacak 5 yaşındakilere öncelik verilecek. Eğitim, hafta içi eğitimle aynı olacak. Oyun, etkinlik

ve beslenme saati var. İstanbul Valiliği tedbir alacak. Kaymakamlıklar, beslenme giderlerini karşılayacak. Sosyal Yardımlaşma Vakfı, maddi yardım yapacak.

ÖĞRETMENLER MECBUR

Türkiye, 5 yaş okullaşmada yüzde 68.3 ortalamasını arttırmak için hafta sonu okullarına kadrolu öğretmenleri ‘resen’ yani zorunlu görevlendirecek. Kadrolu öğretmen yoksa ücretli öğretmen, usta öğretici tutulacak. Öğretmenlerin, ücretlerinin nasıl ödeneceği planlanmadı. Türkiye'de 10 bin 699 anaokulunda halen 1 milyon 564 bin 813 çocuk var. 2 bin 624 resmi anaokulunda 387 bin 182 öğrenci ve 19 bin 919 ana sınıfı olan okulda ise 815 bin 484 öğrenci bulunuyor.