KPSS ÖABT saat kaçta başlıyor, sınav kaç dakika sürecek?

Bugün uygulanacak olan 2020-KPSS ÖABT oturumları için adayların sınav giriş belgelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Adayların KPSS sınav giriş yerlerini öğrenebileceği sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açıldı, ilgili belgenin fotoğraflı olması ve üzerinde sonradan eklenmiş bir yazı bulunmaması gerekiyor.

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

KPSS ÖABT 20 Eylül’de saat 10.15’te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise 14.45’te yapılacak.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre; 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS ÖABT NE KADAR SÜRECEK?

* İlköğretim Matematik Öğretmenliği

* Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği

* Matematik Öğretmenliği (Lise)

* Fizik Öğretmenliği

* Kimya Öğretmenliği (Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))

75 soru, 150 dakika

.* Türkçe Öğretmenliği

* Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

* Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

* Tarih Öğretmenliği

* Coğrafya Öğretmenliği

* Biyoloji Öğretmenliği

* Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

* Rehber Öğretmen

* Beden Eğitimi Öğretmenliği

* Okul Öncesi Öğretmenliği

* İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği (Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))

75 soru, 120 dakika

* İngilizce Öğretmenliği

* Sınıf Öğretmenliği(Alan Bilgisi (45), Alan Eğitimi (30))

75 soru, 120 dakika

* Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT)

( DHBT-1 (20), DHBT-2 (20)

40 soru, 60 dakika

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINACAK?

Adaylar 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS ÖABT için sınav giriş yerlerini ve belgelerini aşağıdaki link üzerinden edinebilirler.

2020 KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA