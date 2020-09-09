KPSS ön lisans geç başvuruları başlıyor! Sınav ücretine dikkat!

ÖSYM tarafından 25 Ekim tarihinde uygulanacak 2020 KPSS ön lisans sınavı için geç başvurular Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılabilecek. Sınav ücreti ödemeleri e-İşlemler sekmesinden kredi kartı/banka kartı ile yapılabilecek.

KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU İŞLEMLERİ

KPSS GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ: 10-11 Eylül 2020 (Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak 10-11 Eylül 2020 tarihlerinde ödenir.)

Başlangıç Tarihi: 10.09.2020 saat 10:00

Bitiş Tarihi: 11.09.2020 saat 23:59

Sınav Ücreti: 120,00 TL

Ödeme Yerleri: ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU SAYFASI

ÖSYM’nin yayınladığı KPSS ön lisans başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre, başvuru süresi içinde başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde sınava başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir.

Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru günlerinde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini geç başvuru günlerinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

İNTERNETLE BİREYSEL BAŞVURULAR

Bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ADAY İŞLEMLERİ” alanından, buradaki açıklamalar doğrultusunda süresi içinde başvuru bilgilerini sisteme kaydedecek ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü saat 23.59'da sona erecektir.

DİKKAT: Başvuru bilgilerinin sisteme kaydedilebilmesi için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM'ye Bildirilmiştir.” açıklamasının mutlaka görülmesi ve sınav ücretinin yatırılması, Aday Başvuru Kayıt Bilgileri'nin bir dökümünün yazıcıdan alınarak, başvurunun diğer aşamalarında

gerekebileceğinden özenle saklanması gerekmektedir. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapan engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sistemde sağlık bilgisi bulunmayanların veya değişiklik olanların, sağlık/engel bilgilerinin sisteme girilebilmesi için, Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu'nu, Aday Başvuru Kayıt Bilgileri'nin bir fotokopisi ile engelli sağlık kurulu raporu/sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten dilekçeleri ile birlikte başvuru süresi içinde ÖSYM'ye ulaştırmaları gerekmektedir.

Merkezimize gönderilen raporlar, sınav esnasında engelli adaylara uygun sınav koşullarının sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Adayların Merkezimize göndermiş oldukları raporları, yerleştirme ile kamu kurum ve kuruluşlarına atanma işlemlerinde dikkate alınmaz. Sınav esnasında engellerine yönelik uygun sınav koşullarının sağlanmasına ihtiyaç duymayan engelli adaylar sağlık kurulu raporlarını Merkezimize göndermemelidir