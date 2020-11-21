KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Geçtiğimiz günlerde açıklanan KPSS ortaöğretim sınav giriş belgeleri, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle http://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulaması üzerinden edinebilecek.

KPPS ortaöğretim sınavına katılacak adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ

KPSS SINAVI NASIL YAPILACAK?

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre, hafta sonları yurt genelinde bazı saatler içerisinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşlar, 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkmayacak.

ÖSYM, yayınladığı duyuru ile sınava katılacak memur adaylarının ve bir refaketçilerinin yasaktan muaf olacağını duyurdu.

KPPS ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM tarafından 24 Aralık’ta erişime açılacak.