LGS İstanbul iyi liselerin taban puanları belli oldu? YEP LGS nitelikli liselerin yüzdelik dilimleri kaç?

LGS sonuçlarını öğrenen öğrenciler, Yerleştirme Esas Puanı (YEP) ile birlikte lise tercihlerini yapacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih kılavuzunun da yayınlanacağını belirtti.

İSTANBUL NİTELİKLİ LİSELER TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

LGS tercihi yapacak öğrenciler, liselerin yüzdelik dilimlerini ve taban puanlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. 2020 LGS taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak 2019 yılında liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020 LGS tercihleri için yol gösterici olabiliyor.

