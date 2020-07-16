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LGS İstanbul iyi liselerin taban puanları belli oldu? YEP LGS nitelikli liselerin yüzdelik dilimleri kaç?

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih yapacak öğrenciler, bulunduğu illerdeki iyi liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sonuçlarını bugün açıkladı. Gün içerisinde açıklanacak LGS tercih kılavuzu ile birlikte de LGS tercihleri başlayacak. İşte İstanbul’da iyi liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri…

11:04 -
Haberler Eğitim
LGS İstanbul iyi liselerin taban puanları belli oldu? YEP LGS nitelikli liselerin yüzdelik dilimleri kaç?

LGS sonuçlarını öğrenen öğrenciler, Yerleştirme Esas Puanı (YEP) ile birlikte lise tercihlerini yapacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih kılavuzunun da yayınlanacağını belirtti.

İSTANBUL NİTELİKLİ LİSELER TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

LGS tercihi yapacak öğrenciler, liselerin yüzdelik dilimlerini ve taban puanlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. 2020 LGS taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak 2019 yılında liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2020 LGS tercihleri için yol gösterici olabiliyor.

 

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