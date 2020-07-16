LGS lise kontenjanları belli oldu! LGS hangi lise, kaç öğrenci alacak?

Geçtiğimiz ay içerisinde yapılan LGS sınav sonuçları bugün (16 Temmuz) açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sonuçları ve LGS tercih kılavuzunu http://www.meb.gov.tr üzerinden erişime açtı. LGS tercihleri, 20-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. LGS yerleştirme sonuçları ise 10 Ağustos tarihinde ilan edilecek. Peki, hangi lise kaç öğrenci alacak? İşte tüm Türkiye genelinde LGS lise kontenjan sayıları…

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LGS HANGİ LİSE KAÇ ÖĞRENCİ OLACAK?

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler, LGS tercih heyecanı yaşamaya başladı. e-Okul sistemi üzerinden tercih işlemlerini yapacak öğrenciler, liselerin kaç kontenjanı olduğunu öğrenmek istiyor. Aşağıdaki link aracılığıyla yurt genelindeki bütün liselerin kontenjan sayısını öğrenebilirsiniz…

LGS LİSE KONTENJAN SAYILARI



LGS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Sınav başvurusu otomatik olarak yapılan 1.671.337 öğrenciden 1.472.088’i (%88,08) sınava katılmıştır. 2019 yılında sekizinci sınıfa devam eden öğrencilerin sınava katılma oranı ise %85,08 olarak hesaplanmıştı (MEB, 2019). Bu bağlamda, sekizinci sınıf öğrencilerinin sınava katılımında kısmi bir artış görülmüştür.