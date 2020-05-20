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LGS mayıs ayı 2. örnek soruları yayınlandı! LGS örnek sorular ve konular…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020 LGS’ye katılacak öğrenciler için her ay 1000 soruluk test ve çözümleriyle destek sağlayacağını açıkladı. Sınav hazırlığını sürdüren öğrenciler uzaktan eğitimin yanı sıra örnek sorularla da sınava hazırlanabilecek. İşte LGS mayıs ayı örnek soruları...

14:57 -
Haberler Eğitim
LGS mayıs ayı 2. örnek soruları yayınlandı! LGS örnek sorular ve konular…

Milli Eğitim Bakanlığı, her ay LGS örnek sorularını yayınlamaya devam ediyor. Türkiye yüzbinlerce öğrenci corona virüsü sebebiyle eğitimlerine online olarak evden devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS’de çıkacak konuları ilk dönemde işlenilen müfredatla sınırlandırılmasına karar vermişti. İşte LGS mayıs ayı örnek soruları…

LGS MAYIS AYI 2. ÖRNEK SORULARI SÖZEL

LGS MAYIS AYI 2. ÖRNEK SORULARI SAYISAL

LGS ne zaman? LGS konuları ve güncel LGS örnek sorular…

LGS KONULARI NELER?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından, LGS’de sorulacak soruların müfredat ve kazanımları http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinden yayımlandığını duyurdu.

Selçuk yaptığı açıklamada; “7 Haziran 2020'de yapacağımız LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın https://t.co/k8Mv0HZzzJ internet adresinde yayımladık” dedi.

LGS SORULARININ MÜFREDAT VE KAZANIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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