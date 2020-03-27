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LGS ne zaman? LGS Mart ayı örnek soruları yayınlandı!

LGS soru kitapçığı Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde yayımlandı. 2020 yılının üçüncü LGS soru kitapçığı http://odsgm.meb.gov.tr/ öğrencilerin erişimine açıldı. Haberimizdeki linkten MEB LGS soru kitapçığını indirebilirsiniz. İşte MEB takvimine göre LGS detayları…

15:04 -
Haberler Eğitim
LGS ne zaman? LGS Mart ayı örnek soruları yayınlandı!

Ortaöğretim 8. Sınıf öğrencilerinin lise eğitimine devam etmek için girdikleri Lise Giriş Sınavı’na (LGS) sınav tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihini 7 Haziran 2020 olarak açıkladı. Haberimizdeki linkten LGS şubat ayı soru kitapçığına erişebilirsiniz. İşte LGS şubat örnek soruları…

LGS MART AYI SAYISAL ÖRNEK SORULARI

LGS MART AYI SÖZEL ÖRNEK SORULARI

LGS ertelendi mi? 2020 LGS ne zaman yapılacak? MEB açıklaması

LGS ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavı ile ilgili olarak sadece 1. dönem konularından uygulanacağını açıkladı. Bakan Selçuk LGS'nin ertelenmesine ilişkin olarak ise ‘LGS'yi ertelememizi gerektiren bir durum yok' ifadelerini kullandı.

LGS SORU KİTPAÇIĞI HER AY YAYIMLANACAK

Örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

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