LGS sonuçları bu hafta açıklanacak! Bakan Selçuk’tan LGS için önemli açıklama

LGS sınavı heyecanını atlatan 8. sınıf öğrencileri, şimdi sınav sonuçlarını ve tercih işlemlerini bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak LGS sonuçları, 16 Temmuz Perşembe günü duyurulacak. İşte LGS ile ilgili ayrıntılar…

LGS SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre, 2020 LGS sonuçları 16 Temmuz’da açıklanacak. Sonuçlar bakanlığın resmi adresi olan meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek ve öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS tercih işlemleriyle ilgili şunları söyledi;

Değerlendirme raporunda sınavda öğrencilerin gösterdikleri performans ve testlerin özellikleri detaylı bir şekilde ele alınacak. 16 Temmuz 2020’de merkezî sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek.