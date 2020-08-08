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Lise KPSS başvuruları başladı mı? Lise ve önlisans KPSS başvuru ve sınav takvimi…

Kamuda memur olmak isteyen önlisans ve lise mezunu vatandaşlar, KPSS sınav başvurularının yapılacağı günü bekliyor. Uzun süredir sınava çalışan milyonlarca aday, başvuruların yapılacağı tarihi kaçırmamak istiyor. Lise mezunu olan KPSS adayları, 15 Eylül’den itibaren başvurularını yapabilecek. İşte ÖSYM güncellenen KPSS sınav takvimi…

08:43 -
Haberler Eğitim
Lise KPSS başvuruları başladı mı? Lise ve önlisans KPSS başvuru ve sınav takvimi…

KPSS lisans başvuruları, geçtiğimiz ay içerisinde tamamlanmıştı. Şimdi gözler önlisans ve lise KPSS başvurularına çevrildi. Kamuda iş garantili olarak çalışmak isteyen milyonlarca vatandaş, KPSS sınavından yeterli puan alıp kurumda çalışmak istiyor. İşte ÖSYM tarafından açıklanan KPSS başvuru tarihleri…

KPSS LİSE BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav takviminde belirttiğine göre, KPSS ortaöğretim başvuruları 15 – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav takviminde belirttiğine göre, KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 202

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

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