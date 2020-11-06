Mühendislik eğitimi depremden önce çöktü!

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, üniversite tercihi yapacak öğrencilere meslek seçiminde destek olmak için üniversite lisans mezunlarının iş gücü piyasası performanslarını ‘bölüm bazında' değerlendiren ÜniVeri adlı araştırmayı 2 ay önce yayınladı.

‘Kariyer Planlama Dersi' adı altında açıklanan ve “Mezuniyet sonrası iş bulma, kamuda istihdam, ücretler, kendi mesleğinde iş bulabilme” gibi kriterler ile hazırlanan, mesleklerin birbiriyle karşılaştırmalı incelendiği araştırmayla, mesleğini seçmede karar aşamasındaki adaylara, üniversitelerdeki 70 bölüm tanıtıldı.

DEVLET İŞE ALMIYOR

Jeofizik mühendislerinin yüzde 62.9'u, jeoloji mühendislerinin yüzde 58.3'ü ve inşaat mühendislerinin yüzde 57.2'si net 2 bin 324 lira asgari ücretle çalışmak zorunda kalıyor. Yüzde 90'ı kamuda işe giremediği gibi bu 3 bölümün mezunlarının yarıdan fazlası 2 bin 324 TL asgari ücretle çalışıyor. Kamuda istihdam oranı yüzde 10'lar seviyesinde kalıyor. Bu nedenle de, mühendisler alanları dışında işlerde çalışmaya itiliyor. Adaylara, “Tercih etmeyin” diye doğrudan bir tavsiyede bulunulmasa da, raporu okuyan öğrenciler, zaten bu bölümleri tercih etmedi.

MÜHENDİS ADAYLARINA ASGARİ ÜCRET UYARISI

İzmir depremiyle birlikte gözler; deprem araştırması yapacak jeoloji ve jeofizik mühendislikleri ile güvenli evler yapması beklenen inşaat mühendisliği bölümlerine çevrildi. Cumhurbaşkanlığı'nca hazırlanan ÜniVeri adlı araştırma, bu bölüm mezunu her 100 kişiden 98'inin yoksulluk sınırının altında, yarıdan fazlasının niteliksiz işlerde, asgari ücretle çalışmaya itildiğini ortaya çıkardı.

KONTENJANLAR BOŞ KALDI

Adaylarının geçen ay yapılan 2020 Üniversite Ek Yerleştirme Sonuçları da dahil olmak üzere, bu durumun değişmediği açıkça görüldü. YÖK, 2019'da 12 bin 370 olan inşaat mühendisliği kontenjanını, 2020'de 3 bin 883 kişi azaltarak, 8 bin 487'ye düşürse de, tercih eden aday sayısı 5 bin 197 olunca, 3 bin 290 kişilik kontenjan yine boş kaldı.

174 olan jeofizik mühendisliği kontenjanı bu yıl 11 kişi artırılarak 185'e çıkarılsa da bu bölümü sadece 74 aday tercih edince, 111 kontenjan boş kaldı. Yine, jeoloji mühendisliğinde geçen yıl 359 olan kontenjan 2020'de 391'e çıkarılsa da, sadece 225 öğrenci tercih yapınca, bu bölümde de 166 kontenjan boş kaldı.