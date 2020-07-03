Öğrenciden önce kitaplar okula gitti

OKULLAR EYLÜL’DE AÇILIR MI?

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Covid-19 salgını nedeniyle ders kitaplarının baskı ve ihale sürecini erkenden tamamladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 147 milyon kitabın basıldığını açıkladı.

Kitaplar, sıralarda yerlerini aldı ama 13 Mart'tan bu yana kapalı olan okullara, öğrencinin ne zaman gideceği ise belirsizliğini koruyor.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz’un, “Günlük vakalar bu ivme ile giderse okulların açılmasında sorun yaşayabiliriz” açıklaması, 7 Eylül’de açılma ihtimalini düşürdü.

Alternatif senaryolar üzerinde çalışılan MEB, Bilim Kurulu kararına göre hareket edecek. Öğrenciler, okula bu yıl 2 veya 3 gün gidebilir. Eğitimin, yüzde 60’ının online verilmesinin de düşünüldüğü öğrenildi.

TERS YÜZ VE SEYRELTME MODELİ

– Eğitimin bir kısmı yüz yüze bir kısmı uzaktan yapılacak.

– Öğrenciler kendi okullarında ikili eğitime geçecek.

– Öğrenci sayısı seyreltilip, sınıf mevcudu yarıya indirilecek

– Sınıf 40 kişilik ise 20 öğrenci sabah, 20’si öğleden sonra alınacak.