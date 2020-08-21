Öğretmen seminerleri başladı mı? Öğretmen seminerleri online olarak mı yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, yüzbinlerce öğretmenin merakla beklediği açıklamayı yaptı. Öğretmen seminerleri, 24 Ağustos'ta başlayacak ve online olarak değil yüz yüze yapılacak. İşte MEB'in yaptığı öğretmen seminerleri açıklaması…

ÖĞRETMEN SEMİNELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından Öğretmenlerin 2020 Ağustos, Eylül Dönemi Mesleki Çalışma Programı'na göre 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Öğretmenler, yeni dönemde yapılacak değişiklikler hakkında seminerlerde bilgilendirilecek. Öğretmen seminerleri 28 Ağustos tarihinde son bulacak.

MEB'in açıklaması şu şekilde;

“2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Dönemi Mesleki Çalışma Programı, 24 – 28 Ağustos tarihleri arasında bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin katılımıyla, okullarımızda gerçekleştirilecektir. Çalışma programına ilişkin ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB'in yayımladığı genelgeye göre, okulların açılış tarihi 31 Ağustos 2020 tarihi olarak belirlendi. Okulların kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.