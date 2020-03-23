Okul tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında geçtiğimiz günlerde okullar tatil ilan edildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okul tatilinin uzayıp uzamayacağına dair yaptığı açıklamada, “Sağlık Bakanlığı ile süreci takip ediyoruz. Bu belirsizlik rahatsız ediyor farkındayım ama bunun bir süreci var” dedi.

OKUL TATİLİ UZAYACAK MI?

Corona virüsü (Covid-19) tedbirleriyle ilgili soruları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk ekranlarında yanıtladı.

Bakan’ın konuşmasından satır başları:

*Sağlık Bakanlığı ile süreci takip ediyoruz. Bu belirsizlik rahatsız ediyor farkındayım ama bunun bir süreci var. Veriler doğrultusunda karar verilecek.

*Okulların açılmasıyla ilgili eğitimsel bir eksiğimiz yok. Yarın denilse yarın başlarız ancak bu tamamen sağlıkla ilgili bir durum. Sağlık Bakanı ile sürekli temas halindeyiz, bu hafta tekrar görüşeceğiz ve gerekli bilgilendirmeyi yapacağız.

*Okullar hiç açılmasa da ona dair planımız var. Elimizde bitmiş bir paket var. Her türlü ihtimali düşünüyoruz.

*Telafi konusunda hazırlıklarımız var. Önce fiziksel ve ruhsal konuda çocuklarımızın sağlığını korumak istiyoruz, eğitimde telafiyi her şekilde tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Burada uzaktan eğitim tümüyle yeterlidir demiyoruz tabii. Öğrencilerimiz sadece yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sınava girecekler.