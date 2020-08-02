Okullar 31 Ağustos’ta açılacak mı? Okulların açılış tarihi ile ilgili kritik açıklama…

Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrencinin eğitim gördüğü okulları bu ayın son gününde açmayı planlıyor. Bakanlık, 81 ilin ilgili müdürlüğüne gönderdiği yazıda, okulların 31 Ağustos'ta açılacağını ve ona göre hazırlıkların yapılmasını söylemişti. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı basın toplantısında okulların açılış tarihi ile ilgili dört farklı senaryo hazırladıklarını söyledi. İşte okulların açılması ile ilgili son bilgiler…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB’in belirlediği birinci senaryo, okulların belirtilen tarih olan 31 Ağustos’ta açılması. Bakan Selçuk, bunun için çok sıkı şekilde çalıştıklarını ve hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Selçuk; “Ne tür hazırlıklar yapmamız lazım? Islak zeminlerde, sınıfın içinde ne olması gerekiyor? Koridorlar nasıl düzenlenmeli? Teneffüse çıkış saatleri nasıl ayarlanmalı? Öğretmenler odasında neye dikkat edilmeli, pansiyonlu okullarda neler yapılmalı? Bütün bunları ayrı ayrı, tek tek çalışıyoruz. Ve bu çalışmaların sonucunda da velilerimiz, öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimiz için çok çeşitli rehberler, el kitapçıkları da hazırlıyoruz” dedi.

HİBRİT EĞİTİM İKİNCİ SENARYO

Bakan Selçuk, planladıkları ikinci senaryo olarak hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimi gösterdi.

Selçuk hibrit eğitim için şunları söyledi;

* Diyelim ki koşullar öyle gerektirdi, okulları yarı zamanlı açabilir miyiz? Yani ikinci senaryoda hem uzaktan hem yüz yüze eğitimi birlikte götürmeyi anlatıyoruz.

OKULLAR ŞEHİRLERE G



ÖRE AÇILABİLİR

MEB’in hazırladığı bir diğer plan ise, okulların bazı şehirlerde açılıp, bazı şehirlerde ise eğitimin online olarak devam etmesi durumu var.

Bakan Selçuk’un üçüncü senaryo için söyledikleri şu şekilde;

Bir başka senaryomuz okulların şehir bazlı olarak açılıp açılamayacağına ilişkin. Okullar şehirlere göre açılırsa diğer şehirlerin telafi programları nasıl ayarlanır, öğretmen eğitimleri nasıl çalışılır?

OKULLARIN AÇILMAMASI DA GÜNDEMDE

Bakan Selçuk, MEB’in üzerinde durduğu son plan olarak ise okulların açılmaması olduğunu söyledi. Eğer okullar belirlenen tarihte açılmazsa, eğitim yeniden EBA TV üzerinden yapılacak.